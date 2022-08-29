Это неуважение, – тренер Джошуа раскритиковал истерику Энтони после поражения
Источник:Boxing24/7
Непобедимый Александр Усик 20 августа во второй раз победил Энтони Джошуа. Британский боксер отметился позорным поведением после оглашения результатов.
Гарсия: Мы знали, и он понимал, что это неправильно
Роберт Гарсия, тренер Энтони Джошуа, тоже подверг критике поведение своего подопечного после реванша с Александром Усиком. Он считает, что это было неуважение.
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"Когда это произошло, я не был рядом с ним. Когда он схватил пояса, я подумал, что он хотел поздравить Усика. Самостоятельно вручить пасхи, признав Усика чемпионом или что-то вроде этого. Но он пошел в угол, и выбросил титулы из ринга. Считаю, что это неуважение.
Потом он вернулся и извинился. Мы знали и он понимал, что это неправильно. Я думаю, это было отчаяние, он не хотел признавать того, что проиграл бой. Но после разговора в раздевалке мы поняли его разочарование.
Я чувствую, что он пытался найти оправдание у поддерживавших его людей. Любой боец может чувствовать то же самое. Он взорвался после поражения и вел себя так, как не стоило. Но в следующий момент он это понял, вернулся на ринг, извинился, и тогда все хорошо завершилось", – отметил тренер.
Что сделал Джошуа
- Непобедимый украинский боксер во второй раз победил Энтони Джошуа. Усик выиграл бой раздельным решением судей. Для украинца это 20-я победа, когда Джошуа проиграл уже в третий раз.
- Похоже, что британец не мог поверить в исход боя с украинцем. Он швырнул пояса Усика, отобрал микрофон и издал эмоциональную речь.
- Его промоутер Эдди Хирн подчеркнул, что этого не стоило делать.