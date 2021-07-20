Безумная форма Джошуа
Британский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Джошуа опубликовал в инстаграме фото своего тела. Энтони пребывает в прекрасных кондициях.
Достойное внимания Усик кардинально изменил прическу перед боем с Джошуа: фото
"Счастлив работать", – подписал фото Джошуа.
- Стоит заметить, что бой Усик – Джошуа перенесли на 25 сентября по просьбе британца. Энтони заявил, что не успеет подготовиться к поединку с Усиком.
- Причина в том, что британец должен был встретиться с Тайсоном Фьюри и посвятил несколько месяцев подготовке к поединку с Тайсоном. Но встреча с Фьюри сорвалась и соперником Джошуа стал Усик.
- Усик и Джошуа должны встретиться в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм. Стадион разрешено заполнить на 100%.