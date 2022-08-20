Кто выше, тяжелее и успешнее: сравнительные показатели Усика и Джошуа
Александр и Энтони готовы к поединку за три чемпионских титула в тяжелом весе. Предлагаем ознакомиться со статистическими данными боксеров.
Александр Усик уже сегодня выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Оппоненты будут сражаться на ринге за чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
Следите с нами Усик – Джошуа: онлайн боя-реванша
Вчера состоялась процедура взвешивания боксеров, где оказалось, что Александр существенно легче AJ. 24 канал предлагает сравнить оппонентов по нескольким ключевым параметрам.
|Александр Усик
|Энтони Джошуа
|35
|Возраст
|32
|191 см
|Рост
|198 см
|100,1 кг
|Вес
|110,9 кг
|198 см
|Размах рук
|208 см
|19
|Бои
|26
|19
|Победы
|24
|0
|Поражение
|2
|68%
|% побед нокаутом
|92%
Поединок запланирован на 20 августа. Время – не раньше полуночи. Болельщики смогут посмотреть его бесплатно. Узнайте, где смотреть бой Усик – Джошуа.
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Кстати, Усик является фаворитом в бою против Джошуа. Коэффициент на триумф украинца составляет 1,66, в то время как на британца – 2,75.Напомним! Первое сражение соперников прошло в сентябре прошлого года в Лондоне. Тогда Усик выиграл у Джошуа единодушным решением судей.