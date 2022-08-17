Космическая сумма: Усик заработает на бою с Джошуа в 8 раз больше, чем за первый поединок

Украинский боксер получит не менее 40 миллионов долларов только за участие в поединке. В этот раз условия контракта на бой получились куда более честными.

Александр Усик тщательно готовится к возвращению в бокс. из-за войны против России украинец сделал паузу на некоторый, однако все же согласился на бой-реванш против Энтони Джошуа.

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Сегодня боксеры провели последнюю пресс-конференцию перед поединком, где Александр порадовал поклонников своим видом и вокальными данными.

Тем временем в СМИ появились финансовые аспекты будущего суперфайта. Сообщается, что Усик и Джошуа на двоих получат 80 миллионов долларов за участие в бою.

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Эти деньги они поделят поровну, поэтому каждому достанется как минимум по 40 млн. При этом сумма не включает процент за продажу платных трансляций (PPV).

Отметим, что первое сражение было куда менее прибыльным для Александра. Ему досталось всего 20% от общего гонорара, что вылилось в сумму около 5-7 миллионов долларов.

Поединок украинца намечен на 20 августа. Болельщики смогут посмотреть его бесплатно. Узнайте, где смотреть бой Усик – Джошуа.

Главное о бое-реванше против Джошуа: