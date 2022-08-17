Олександр Усик ретельно готується до повернення у бокс. Через війну проти росії українець зробив паузу на деякий, однак все ж погодився на бій-реванш проти Ентоні Джошуа.

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Сьогодні боксери провели останню пресконференцію перед поєдинком, де Олександр порадував прихильників своїм виглядом та вокальними даними.

Тим часом, у ЗМІ з'явились фінансові аспекти майбутнього суперфайту. Повідомляється, що Усик та Джошуа на двох отримають 80 мільйонів доларів за участь у бої.

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Ці гроші вони поділять порівну, тому кожному дістанеться як мінімум по 40 млн. При цьому сума не включає відсоток за продаж платних трансляцій (PPV).

Відзначимо, що перший бій був куди менш прибутковим для Олександра. Йому дісталось лише 20% від загального гонорару, що вилилось у суму десь 5-7 мільйонів доларів.

Поєдинок українця запланований на 20 серпня. Вболівальники зможуть подивитись його безкоштовно. Дізнавайтесь, де дивитися бій Усик – Джошуа.

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