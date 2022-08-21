Усик победил Джошуа в бою-реванше

Украинский боксер Александр Усик сумел выиграть и второй бой против Энтони Джошуа. Но защитил свои чемпионские пояса

Бой Усик – Джошуа 2 длился все 12 рандов, как и первый бой между боксерами. В этот раз тоже обошлось без нокаутов и нокдаунов. Так что победителя определяли судьи.

К теме Усик – Джошуа: видео лучших моментов боя-реванша

В общей сложности первая половина встречи прошла при довольно равном противостоянии. Боксеры активно проводили комбинации и у обоих проходили удары. Усику не раз доставалось, но и он сумел "оставить след" – на лице Джошуа была рана под правым глазом.

Усик активнее провел концовку поединка, забрав в свой актив так называемые "чемпионские раунды". Джошуа в конце боя уже не имел силы на равных противостоять с украинцем, поэтому полагался на мощный удар. Но сил нанести такой прицельный удар у него уже не было.

Александр Усик победил раздельным решением судей. Первый судья отдал победу Джошуа 115:113. Второй судья отдал победу Усику 115:113. Так что все зависело от третьего судьи. 116:112 – победа Усика!

Украинский боксер защитил чемпионские титулы по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе, а также выиграл вакантный пояс чемпиона по версии журнала The Ring.

После боя Джошуа сначала поддержал Усика. И даже стоял с ним под одним украинским флагом. Хотя потом высказался несколько агрессивно. И даже швырнул на ринг чемпионские пояса Усика.

Усик же после боя поблагодарил всех. И заявил, что это сражение посвящает Украине и Вооруженным Силам. А также о том, что следующий бой хочет провести против Тайсона Фьюри. Все ради того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Видео лучших моментов боя Усик – Джошуа 2