"Клянусь, я бы его прикончил": горячее признание Джошуа о бое с Усиком

Британец назвал главную причину своего поражения от Усика в сентябре прошлого года. Ею стала рабочая рука украинского боксера

В субботу Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа в матче-реванше. Британец проиграл украинцу в сентябре прошлого года и потерял чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Тем временем AJ настраивается на бой, где будет пытаться не повторить ошибки прошлого боя. Так, британец нашел причины победы Усика, которые помешали торжествовать именно Джошуа.

Мне нужно что-то изменить, чтобы иметь дело с левшей. Для меня эти левши — настоящий ужас! Клянусь, был бы Александр не левшой, я бы прикончил его. Это 100%,

– заявил Джошуа.

Напомним, что поединок можно будет посмотреть бесплатно. Александр сделал подарок своим землякам и выкупил за собственные средства права на трансляцию реванша. Предлагаем узнать, где смотреть бой Усик – Джошуа.

Главное о бое-реванше против Джошуа: