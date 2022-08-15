В суботу Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа у матчі-реванші. Британець програв українцю у вересні минулого року і втратив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Тим часом, AJ налаштовується на бій, де намагатиметься не повторити помилки минулого бою. Так, британець знайшов причини перемоги Усика, які завадили тріумфувати саме Джошуа.

Мені треба щось змінити, щоб мати справу з шульгою. Для мене ці шульги — справжній жах! Клянусь, був би Олександр не шульгою, я би прикінчив його. Це 100%,

— заявив Джошуа.

Нагадаємо, що поєдинок можна буде подивитись безкоштовно. Олександр зробив подарунок для своїх земляків та викупив за власні кошти права на трансляцію реваншу. Пропонуємо дізнатись, де дивитися бій Усик – Джошуа.

Головне про бій-реванш проти Джошуа: