В субботу Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа в матче-реванше. Британец проиграл украинцу в сентябре прошлого года и потерял чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
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Тем временем AJ настраивается на бой, где будет пытаться не повторить ошибки прошлого боя. Так, британец нашел причины победы Усика, которые помешали торжествовать именно Джошуа.
Мне нужно что-то изменить, чтобы иметь дело с левшей. Для меня эти левши — настоящий ужас! Клянусь, был бы Александр не левшой, я бы прикончил его. Это 100%,
– заявил Джошуа.
Напомним, что поединок можно будет посмотреть бесплатно. Александр сделал подарок своим землякам и выкупил за собственные средства права на трансляцию реванша. Предлагаем узнать, где смотреть бой Усик – Джошуа.
Главное о бое-реванше против Джошуа:
- В сентябре прошлого года Александр одолел Энтони по единодушному решению судей. Это позволило Усику стать обладателем чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
- Джошуа воспользовался правом на реванш, поэтому теперь украинцу предстоит защитить свои награды. Ради этого сражения Александр выехал из Украины в марте и начал подготовку.
- Первое сражение прошло в Лондоне, на "поле соперника". Новый поединок решили провести в Саудовской Аравии в городе Джидда. Дата – 20 августа 2022 года.
- Букмекеры называют Усика фаворитом боя против Джошуа. Коэффициент на триумф украинца составляет 1,65, в то время как на AJ – 2,55. Ничья оценивается в 19.00.