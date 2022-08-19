Реванш Усик – Джошуа: полный список каналов и сайтов, где смотреть бой онлайн
Главным событием в мире бокса для Украины в 2022 году станет реванш Усик – Джошуа. Второе сражение между боксерами будет доступно для трансляции в Украине бесплатно.
Боксер Александр Усик выкупил права на показ своего чемпионского боя против Энтони Джошуа. Следовательно, в Украине этот бой покажут бесплатно, и он будет доступен на многих телеканалах и платформах в интернете. Усик свое решение объяснил желанием, чтобы украинцы потратили средства на покупку трансляции на другие цели, а именно помощь украинской армии. Следовательно, трансляция боя Усик – Джошуа 2 в Украине будет бесплатной.
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Кто будет транслировать бой
Организаторы боя договорились, что в Украине будет немалый список каналов и сайтов, где будет доступна трансляция боя Усик – Джошуа 2:
- на платформе Megogo и интерактивном канале "Megogo Гонг",
- на региональных каналах "Суспильного",
- на канале "2+2",
- на сайте Parimatch и в официальном приложении компании,
- на сайте 24 канала (текстовая онлайн-трансляция для тех, кто не имеет возможности смотреть видео онлайн, но хочет знать весь ход боя)
Когда начнется бой
Реванш Усик – Джошуа станет главным сражением вечера 20 августа в Джидде. Все спортивное событие получило название "Ярость на Красном море" (Rage on the Red Sea) и посвящено этому бою. Следовательно, Усик и Джошуа выйдут последними на ринг.
Трансляция вечера бокса начнется в 22.00 по киевскому времени. Что касается боя Усик – Джошуа 2, то выход боксеров ожидается около полуночи.
Благотворительный сбор средств при трансляции.
В течение всей трансляции вечера будет открыт сбор средств на нужды ВСУ. Александр Усик вместе с партнерами преследует цель собрать 1 миллион долларов, за который будет приобретено 100 автомобилей для защитников и защитниц Украины!
Сбор будет проводить благотворительный фонд украинского чемпиона Usyk Foundation, который в течение пяти месяцев войны помогает пострадавшим от российской агрессии украинцам. При условии, что сумма донатов превысит 1 миллион долларов, остальная сумма будет израсходована на продуктовые наборы, которые будут переданы внутриперемещенным лицам и нуждающимся в помощи.