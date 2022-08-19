Джошуа "сдался" Усику в последней дуэли взглядов перед реваншем: видео встречи

В субботу, 20 августа состоится второе сражение между Александром Усиком и Энтони Джошуа. В преддверии реванша состоялась церемония взвешивания боксеров и последняя дуэль взглядов.

Усик – Джошуа: последняя дуэль взглядов

После церемонии взвешивания боксеры последний раз провели дуэль взглядов перед реваншем. Боксеры долго смотрели друг другу в глаза, промоутер британца Эдди Хирн снова пытался вмешаться, пишет 24 канал.

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Однако Энтони уже не выдержал острого взгляда Александра, отведя первым глаза.

Непобедимый боксер посетил церемонию взвешивания в национальной украинской одежде: в вышиванке и шароварах.

На взвешивании перед первым боем, в сентябре 2021 года, боем Александр Усик показал на весах 100 килограммов, Энтони Джошуа – 109 килограммов. Ранее Амир Хан сообщал, что украинский боксер набрал 15 килограммов.

Однако это не так, Александр показал на весах 100,1 килограмма, а Энтони 110,9 килограмма.

Видео дуэли взглядов

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