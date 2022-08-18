Готов устроить жесткое сражение, – Джошуа уверен, что отправит Усика в нокаут

В субботу, 20 августа, состоится долгожданный реванш с участием Александра Усика и Энтони Джошуа. Боксеры уже прибыли в Саудовскую Аравию.

Джошуа: Я верю, что моих кондиций хватит

Британский боксер поделился своими мыслями по поводу реванша. В частности, он прокомментировал слухи, что Усик набрал 15 килограммов перед реваншем.

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"Это большой вес. Я не могу сказать, почему он это сделал. Если бы я набирал 15 килограммов, то потому, что чувствовал бы себя недостаточно большим в определенном весе. Супертяжеловик может набирать сколько угодно, и Усик решил прибавить в весе. Я бы сделал это по этой причине.

Вторая причина – я бы бил труднее, если бы прибавил такой вес. Я бы мог лучше справиться с соперниками, потому что в предыдущем поединке в тяжелом весе не чувствовал себя достаточно сильным.

Причин может быть море, только Усик способен ответить на эти вопросы. Ты не проводишь много времени в комнате с весами. Как бы ты ни тренировался, твое тело адаптируется к этому. Так что, вероятно, это произошло естественным путем", – сказал Энтони.

Джошуа также уверен, что сможет досрочно закончить поединок, нокаутировав Усика в реванше.

Я верю, что я готов. Я верю, что моих кондиций хватит, чтобы нокаутировать Усика. Я верю, что моя мощь не исчезнет. Я готов выступать и устроить жесткое сражение. Я не хочу давать прогнозы, а просто говорю, что готов,

– подчеркнул британец.

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