Готов устроить жесткое сражение, – Джошуа уверен, что отправит Усика в нокаут
Источник:Boxing News 24/7
В субботу, 20 августа, состоится долгожданный реванш с участием Александра Усика и Энтони Джошуа. Боксеры уже прибыли в Саудовскую Аравию.
Джошуа: Я верю, что моих кондиций хватит
Британский боксер поделился своими мыслями по поводу реванша. В частности, он прокомментировал слухи, что Усик набрал 15 килограммов перед реваншем.
Стоит внимания Усик притащил осла на пресс-конференцию с Джошуа: смешное фото
"Это большой вес. Я не могу сказать, почему он это сделал. Если бы я набирал 15 килограммов, то потому, что чувствовал бы себя недостаточно большим в определенном весе. Супертяжеловик может набирать сколько угодно, и Усик решил прибавить в весе. Я бы сделал это по этой причине.
Вторая причина – я бы бил труднее, если бы прибавил такой вес. Я бы мог лучше справиться с соперниками, потому что в предыдущем поединке в тяжелом весе не чувствовал себя достаточно сильным.
Причин может быть море, только Усик способен ответить на эти вопросы. Ты не проводишь много времени в комнате с весами. Как бы ты ни тренировался, твое тело адаптируется к этому. Так что, вероятно, это произошло естественным путем", – сказал Энтони.
Джошуа также уверен, что сможет досрочно закончить поединок, нокаутировав Усика в реванше.
Я верю, что я готов. Я верю, что моих кондиций хватит, чтобы нокаутировать Усика. Я верю, что моя мощь не исчезнет. Я готов выступать и устроить жесткое сражение. Я не хочу давать прогнозы, а просто говорю, что готов,
– подчеркнул британец.
Усик – Джошуа 2: главное о бое
- 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии на ринге сойдутся Александр Усик и Энтони Джошуа. Начало прямой трансляции намечено на 22:00, однако сами бой начнется не ранее 23:00.
- Накануне реванша боксеры провели открытую тренировку. Александр поразил местных поклонников своими зажигательными плясками и трюками с монетами.
- Перед пресс-конференцией боксеров состоялась дуэль взглядов. Без улыбки Усика не обошлось. Боксер продолжает популяризировать украинскую культуру за границей. Он пришел на встречу с Энтони в яркой патриотической одежде. Образ непобедимого боксера был продуман до деталей, даже соответствующая прическа.
- Более того, после дуэли взглядов Усик продемонстрировал свои вокальные способности и спел "Ой, в лугу красная калина".