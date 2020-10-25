Усик – Джокер: Чісора зобразив українця в образі культового злодія – фото
Британський боксер Дерек Чісора продовжує кепкувати з українця Олександра Усика перед їх поєдинком. Зустріч боксерів відбудеться уже 31-го жовтня.
За тиждень до поєдинку Чісора опублікував чергову карикатуру про бій з Усиком. Про це повідомляє 24 канал.
Це важливо: Усик разом з командою вилетів на бій проти Чісори: фото
У картинці Чісори 33-річний Усик постав в образі Джокера – суперлиходія всесвіту DC Comics. Собі Дерек віддав роль головного та заклятого ворога Джокера – Бетмена.
Зазначимо, що бій Усика та Чісори відбудеться на Хелловін.
Усик – Чісора: головне
Бій Усик – Чісора відбудеться у Лондоні. В Україні протистояння буде показане на платформі Megogo за системою Pay-per-view (плата за трансляцію).
Для українського боксера це другий бій у суперважкій вазі.
Останній бій Усик провів у жовтні минулого року, коли дебютував у суперважкій вазі з перемоги над Чаззом Візерспуном.
Чісора також не бився з жовтня, в останньому бою нокаутувавши свого земляка Девіда Прайса.