Как футбольный стадион меняют для боксерского боя Усик – Дюбуа: фото перевоплощения

Украинский боксер Александр Усик проведет защиту своих чемпионских поясов в бою против Даниэля Дюбуа. Этот бой состоится в польском городе Вроцлав на Tarczyński Arena, который является футбольным стадионом.

Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится в субботу, 26 августа. Это будет главный поединок боксерского шоу на Tarczyński Arena во Вроцлаве.

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Сейчас на стадионе продолжаются подготовительные работы к боксерскому шоу. В том числе посреди стадиона монтируют боксерский ринг.

На стадионе во Вроцлаве монтируют боксерский ринг для боя Усик – Дюбуа / Фото instagram.com/tarczynskiarena

Ведь еще 20 августа здесь состоялся футбольный матч – местная команда Шленск в матче чемпионата Польши принимала познанский Лех и победила 3:1. А за хозяев поля в этом матче отыграл украинец Егор Маценко.

Футбольный стадион с боксерской историей

Футбольный стадион во Вроцлаве был построен к Евро-2012. И именно здесь состоялось три матча группового этапа.

Однако первым спортивным событием на этом стадионе был не футбол, а именно бокс. 8 сентября 2011 года стадион официально был введен в эксплуатацию. А уже 10 сентября здесь состоялся боксерский поединок с участием Виталия Кличко. Он проводил защиту своего чемпионского пояса по версии WBC против поляка Томаша Адамека. И победил его техническим нокаутом в десятом раунде.

Именно чемпионского пояса по версии WBC не хватает Александру Усику, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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После боксерского поединка стадион снова станет футбольным. Но и здесь не обойдется без украинского следа. 3 сентября Шленск еще сыграет свой матч чемпионата Польши. А уже 9 сентября на этом стадионе свой матч проведет сборная Украины по футболу. Она примет сборную Англии в матче отбора на Евро-2024.