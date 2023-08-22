Бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться в суботу, 26 серпня. Це буде головний поєдинок боксерського шоу на Tarczyński Arena у Вроцлаві.

До теми Непереможений "Український танк", чемпіон WBO Митрофанов та інші: усі бої мегашоу Усик – Дюбуа

Зараз на стадіоні тривають підготовчі роботи до боксерського шоу. В тому числі посередині стадіону монтують боксерський ринг.

На стадіоні у Вроцлаві монтують боксерський ринг для бою Усик – Дюбуа / фото instagram.com/tarczynskiarena

Адже ще 20 серпня тут відбувся футбольний матч – місцева команда Шльонськ в матчі чемпіонату Польщі приймала познанський Лех і перемогла 3:1. А за господарів поля в цьому матчі відіграв українець Єгор Маценко.

Футбольний стадіон з боксерською історією

Футбольний стадіон у Вроцлаві було побудовано до Євро-2012. І саме тут відбулися три матчі групового етапу.

Однак першою спортивною подією на цьому стадіону був не футбол, а саме бокс. 8 вересня 2011 року стадіон офіційно було введено в експлуатацію. А вже 10 вересня тут відбувся боксерський поєдинок за участі Віталія Кличка. Він тоді проводив захист свого чемпіонського поясу за версією WBC проти поляка Томаша Адамека. І переміг його технічним нокаутом в десятому раунді.

Саме чемпіонського поясу за версією WBC бракує Олександру Усику, щоб стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

Дивіться також І це не Тайсон Ф'юрі: став відомий наступний суперник Усика в разі перемоги над Дюбуа

Вже після боксерського поєдинку стадіон знову стане футбольним. Але і тут не обійдеться без українського сліду. 3 вересня Шльонськ ще зіграє свій матч чемпіонату Польщі. А вже 9 вересня на цьому стадіоні свій матч проведе збірна України з футболу. Вона прийматиме збірну Англії у матчі відбору на Євро-2024.