Усику предсказывают легкую победу в бою с Дюбуа

В конце лета 2023 года Александр Усик снова порадует нас своим боксом. Украинец сойдется на ринге против британца Дэниела Дюбуа.

Многие поклонники бокса и боксеры уверены в победе украинского чемпиона мира, делая его фаворитом противостояния. Среди верующих в Усика есть американец Джаред Андерсон.

Достойно внимания Александр Усик является явным фаворитом в бою против Даниэля Дюбуа: в каком раунде украинец победит

Андерсон: Считаю Дюбуа очень неповоротливым

Американский боксер поделился своим мнением по поводу исхода боя Александр против Дэниела Дюбуа. Андерсон назвал слабое место британца.

Усик победит очень легко, потому что я считаю Дюбуа очень неповоротливым. Я думаю, что Усик выигрывает достаточно легко

– заявил Андерсон.

Главное о бое Усик – Дюбуа

Поединок, на котором будут стоять все пояса украинца, состоится 26 августа на стадионе "Tarczyński Arena" в польском городе Вроцлав. Главным транслятором встречи будет TNT Sports.

Боксеры недавно провели две дуэли взглядов. После первой из них Дюбуа заявил, что увидел в глазах украинца страх. Однако только он это увидел. Усик заявил, что не напуган поединком против Дэниеля. А вот уже на второй дуэли взглядов британец не выдержал. Дюбуа первым отвел взгляд.

Уже стартовала продажа билетов на бой. Самый дешевый билет стоит 49 злотых.