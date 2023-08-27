Сегодня, 26 августа, в польском Вроцлаве запланирован вечер бокса, где главным событием станет бой Александра Усика. Украинец будет противостоять британцу Даниэлю Дюбуа, пишет 24 канал.

Следите с нами Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя

Усик любит радовать фанатов эффектными выходами на ринг. На этот раз Александр по привычке появился под саундтрек Василия Жадана "Братья". В видео перед этим были показаны граждане Украины, поддержавшие боксера.

Видео выхода Усика на ринг:

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Напомним, что Усик в поединке с Дюбуа будет защищать четыре чемпионских пояса в сверхтяжелом весе – WBA, WBO, IBF и The Ring. Их Александр завоевал в боях с другим британцем Энтони Джошуа.

В общей сложности украинец провел 20 боев на профессиональном уровне, выиграв каждый из них (13 – нокаутом). В свою очередь, Дюбуа имеет в своем активе столько же поединков, но при одном поражении.