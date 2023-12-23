23 декабря в Саудовской Аравии проходит грандиозный вечер бокса. Хедлайнерами события станут поединки с участием Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, пишет 24 канал.
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Триумфальное возвращение Дюбуа
Перед этим свою встречу провел другой известный британец Даниэль Дюбуа. "Динамит" становился регулярным чемпионом WBA, но в августе уступил в бою за главный пояс Александру Усику.
Тогда Даниэль еще опозорился ударом украинцу ниже пояса, но Усик нокаутировал соперника в 9 раунде. Впрочем, даже в вечере в Саудовской Аравии Дюбуа не должен был участвовать.
Организаторы хотели организовать громкий возврат Джарелла Миллера и планировали ему в соперники Дерека Чисору. Впрочем, британец отклонил предложение и потому был приглашен Дюбуа.
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Даниэль был фаворитом поединка и смог вырвать победу в последнем, 10-м раунде. В это время Дюбуа остановил Миллера техническим нокаутом.
Достижения Дюбуа и Миллера
- отметим, что до 2023 года карьера Джаррелла была на паузе из-за злоупотребления запрещенными веществами и стероидами
- в этом году Миллер уже провел три выигравших поединка, но с Дюбуа справиться не смог
- это первое поражение американца в карьере, до этого Миллер выиграл 26 из 27 поединков при одной ничьей
- сам Дюбуа имеет в своем активе 20 побед в 22 встречах
- Даниэль проигрывал Джо Джойсу и Александру Усику
- хедлайнерами вечера бокса в Саудовской Аравии станут бои Джошуа – Валлин и Уайлдер – Паркер
Видео нокаута в бою Дюбуа – Миллер