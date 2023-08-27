Это бокс, а не балет, – Усик отчитал Дюбуа прямо на ринге за удар ниже пояса: мощное видео

Эмоциональный поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа увидели зрители во польском Вроцлаве. Поединок ознаменовался ударом ниже пояса от британца, двумя нокдаунами и нокаутом от украинского боксера.

В 5-м раунде Дюбуа похоже, что сознательно пробил ниже пояса украинцу. Александр свалился на настил. По лицу Усика было видно, как ему было больно. Судья приостановил бой, чтобы дать время украинцу возобновиться, сообщает 24 Канал.

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Усик: Чувак, это бокс, это жесткий спорт

Интересно, что сам украинец прямо после этого момента закричал в сторону угла ринга, где была его команда: "Он отдохнет за это время"

После чего бой продолжился. Этот момент еще больше разозлил украинца, сразу бросившегося атаковать британца. В итоге – два нокдауна для Дюбуа. После второго Даниэль уже не смог продолжить поединок.

Рефери сигнализировал о досрочную победу Усика нокаутом в 9-м раунде.

После поединка Усик выразил свое недовольство Дюбуа по этому удару ниже пояса от британца. Даниэль просто стоял и выслушивал эмоциональное обращение украинца, который на 11 лет старше его.

Это не плохо. Это бокс, это не балет. Это не танцы. Даниэль, ты молод. Ты можешь. Ты можешь мечтать. Мужчина, мужик. Расслабься. Чувак это бокс. Это жесткий спорт,

– сказал Усик в лицо Дюбуа.

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После этого Усик подал руку Дюбуа. Но тот как-то не очень охотно ответил украинцу. А в комментарии Даниэль вообще не согласился, обвинив Усика в симуляции и лжи.