Меня обманули, лишив победы, – обиженный Дюбуа не соглашается с победой Усика

Александр Усик провел отличную защиту чемпионских титулов во Вроцлаве. Даниэль Дюбуа не стал легкой добычей для украинца, но и не смог нанести Усику поражение.

В 5-м раунде Даниэль Дюбуа сыграл не с правилами, ударив Александра Усика ниже пояса. Украинец оказался на настиле ринга, корчась от боли. Чемпион мира имел несколько минут, чтобы восстановиться, после чего встреча продолжилась, пишет 24 Канал.

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Все в стиле его земляка Джошуа

Этот момент разозлил Усика, дважды отправлявшего британца в нокдаун, второй из которых стал роковым для Дюбуа. Рефери остановил бой, сигнализируя досрочную победу украинца нокаутом в 9-м раунде.

Усик защитил свои чемпионские пояса. Александр продолжает свой путь к званию абсолюта. Тайсону Фьюри следует придумывать новый план, как снова убежать от поединка с украинцем.

После поединка Александр пошел в угол ринга соперника, чтобы провести воспитательную спич по моменту с ударом ниже пояса.

Однако в комментарии после боя Дюбуа заявил, что не верит в удар ниже пояса. Даниэль начал говорить об украденной победе. Такое мы уже слышали после поражения Энтони Джошуа от Усика.

Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Меня обманули, лишив победы,

– заявил Дюбуа.

Интересно, что в боксерском сообществе уже нашлось немало защитников Дюбуа, которые тоже в этом эпизоде не усмотрели удар ниже пояса.

К слову, эту победу Александр посвятил Украине и ВСУ.