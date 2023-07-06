Бій відбудеться 26 серпня на стадіоні у Вроцлаві, де проходили матчі Євро-2012. Також на ньому 11 років тому Віталій Кличко технічним нокаутом відстояв пояс WBC у надважкій вазі проти Томаша Адамека.
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Бій у Польщі – подяка за ставлення до українців під час війни
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) прокоментував офіційне оголошення бою проти британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).
Я дуже радий, що у нас є можливість організувати мій поєдинок саме в Польщі, де 7 років тому я здобув свій перший світовий титул. Хочу подякувати польському народові, який так щиро допомагає Україні. Тисячі моїх земляків знайшли прихисток у цій чудовій країні. Тому я сподіваюсь, що мій бій стане для українців та поляків ще однією нагодою обʼєднатися та зміцнити нашу дружбу,
– сказав Усик.
Останній поєдинок Усик провів у серпні 2022 року, коли провів бій-реванш проти британця Ентоні Джошуа. У тому поєдинку українець захистив звання чемпіона у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF.