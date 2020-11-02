Украинский супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) в ночь с 31 октября на 1 ноября победил британского боксера Дерека Чисору (32-10, 23 КО) единогласным решением судей.

Счет судейских записок: 117 – 112, 115 – 113, 115 – 113. Стала известна статистика ударов, подсчитанная веб-ресурсом CompuBox.

Как это было Усик в тяжелом поединке победил Чисору

В общем Усик нанес по сопернику 674 ударов, 194 из которых оказались точными (29%), 25 из них пришлись в корпус. Чисора ответил 625 ударами, с меньшей точностью в 22% (139 достигли цели).

Усик наносил от 7 до 32 джебов за раунд (всего 87 против 29), и 37% его мощных ударов достигли цели. Но у Чисоры оказалось преимущество 110 – 107 в силовых точных ударах. 78 из 139 нанесенных Чисорой точных ударов были попаданиями в корпус.

Что известно о победе Усика

33-летний боксер провел свой второй бой после перехода в супертяжелый вес. Усик в Лондоне встретился с 36-летним британцем Дереком Чисорой.

В конкурентном поединке Усик одержал победу единогласным решением судей. Следующим соперником Усика должен стать чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Энтони Джошуа.

Усик – официальный претендент на титул WBO.