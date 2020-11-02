Український супертяж Олександр Усик (18-0, 13 КО) в ніч з 31 жовтня на 1 листопада переміг британського боксера Дерека Чісору (32-10, 23 КО) одноголосним рішенням суддів.

Рахунок суддівських записок: 117-112, 115-113, 115-113. Стала відома статистика ударів, підрахована веб-ресурсом CompuBox.

Як це було Усик у важкому поєдинку переміг Чісору

Всього Усик завдав по суперникові 674 ударів, 194 з яких виявилися точними (29%), 25 з них припали до корпусу. Чісора відповів 625 ударами, з меншою точністю в 22% (139 досягли мети).

Усик завдавав від 7 до 32 джебів за раунд (всього 87 проти 29), і 37% його потужних ударів досягли мети. Але у Чісори виявилася перевага 110-107 у силових точних ударах. 78 з 139 нанесених Чісорою точних ударів були влученнями в корпус.

Що відомо про перемогу Усика

33-річний боксер провів свій другий бій після переходу в суперважку вагу. Усик у Лондоні зустрівся з 36-річним британцем Дереком Чісорою.

У конкурентному поєдинку Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Наступним суперником Усика повинен стати чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF Ентоні Джошуа.

Усик – офіційний претендент на титул WBO.