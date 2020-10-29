Александр Усик уже 31-го октября вернется в ринг. Непобедимый украинский боксер встретится в рамках супертяжелого веса с британцем Дереком Чисорой. Посмотреть бой в Украине можно только онлайн и на платной основе.

Усик – Чисора где смотреть

Поединок Александр Усик – Дерек Чисора состоится на "Уэмбли Арена" в Лондоне (Англия). Об этом сообщает 24 канал.

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Начало вечера бокса в Лондоне в 20:00 по киевскому времени. Выход Усика и Чисоры состоится примерно в 23:00.

Бой Усика и Чисоры в Украине эксклюзивно покажет платформа Megogo. Просмотр противостояния будет осуществляться по системе Pay-per-view (плата за трансляцию).

Чтобы посмотреть поединок, нужно приобрести просмотр. Стоимость составляет от 25 гривен.

Усик – Чисора: главное о бое

Встреча боксеров должна была состояться еще в мае, однако поединок перенесли из-за карантина. Бой в Лондоне пройдет без зрителей.

Для непобедимого Усика это будет 2-й бой в супертяжелом весе и 18-й на профессиональном ринге.

Для опытного Чисоры это уже 42 бой: 32 раза Дерек побеждал и потерпел 9 поражений.