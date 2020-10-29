Олександр Усик уже 31-го жовтня повернеться у ринг. Непереможний український боксер зустрінеться у рамках суперважкої ваги з британцем Дереком Чісорою. Переглянути бій в Україні можна лише онлайн та на платній основі.

Усик – Чісора де дивитися

Поєдинок Олександр Усик – Дерек Чісора відбудеться на "Вемблі Арена" в Лондоні (Англія). Про це повідомляє 24 канал.

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Початок вечору боксу в Лондоні о 20:00 за київським часом. Вихід Усика та Чісори відбудеться приблизно о 23:00.

Бій Усика та Чісори в Україні ексклюзивно покаже платформа Megogo. Перегляд протистояння буде здійснюватися за системою Pay-per-view (плата за трансляцію).

Щоб переглянути поєдинок, потрібно придбати перегляд. Вартість складає від 25 гривень.

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Зустріч боксерів мала відбутися ще в травні, однак поєдинок перенесли через карантин. Бій у Лондоні пройде без глядачів.

Для непереможного Усика це буде 2-й бій у суперважкій вазі й 18-й на професійному ринзі.

Для досвідченого Чісори це вже 42 бій: 32 рази Дерек перемагав та зазнав 9 поразок.