Усика шантажировали его женой из-за вопроса о Крыме: дикое признание супруги

Екатерина Усик рассказала, почему ее муж постоянно уклонялся от вопроса о принадлежности Крыма к Украине. Женщина утверждает, что ее семье угрожала опасность из-за слов Александра

Уже в конце этой недели Александр Усик проведет свое первое сражение с начала полномасштабной войны против России. Спортсмен служил в рядах теробороны в марте, но затем решил возобновить карьеру и согласиться на бой-реванш против Энтони Джошуа.

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После 24 февраля активно в СМИ начала появляться и жена боксера Екатерина. Девушка постоянно осуждает действия оккупантов, призывает мир к помощи Украине и ставит на место ватное население россии.

"В том числе Екатерина не боится называть Крым украинским, хотя там у нее есть родственники и недвижимость. До полномасштабного вторжения рашистов она и сам Александр избегали вопросов о принадлежности полуострова к Украине. Теперь же девушка объяснила, почему боксер так себя вел.

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8 лет моему мужчине выносят мозг: «Саша, чей Крым?» Если бы у меня там не было родственников, если бы я до 2017 года там не жила, я бы сказала, что Крым – это Украина. Он реально Украина! Я понимала, что я туда не вернусь, пока он не вернется в Украину.

Я бы сказала, что он Украина всех родственников забрала, но мои родители там живут и они не хотят никуда переезжать, даже сейчас. Я маме говорю, пока это все не кончится, я вас туда не пущу».

Все эти 8 лет это вопрос, чей Крым. Он бы может и сказал, но Сашу, когда он был в Киеве, набрали какие-то люди, они говорят: "Саша, если ты скажешь, что Крым украинский, мы знаем, где живет твоя жена. Мы зайдем и обязательно что-нибудь у нее найдем". Мы сейчас видим, как Россия вообще все ведет. Я понимаю, что они у меня что-нибудь нашли бы,

- рассказывает Екатерина Усик.

В 2014 году россия оккупировала Крымский полуостров и под видом псевдореферендума аннексировала территорию, присоединив ее к себе. "Присоединение" Крыма к России признали всего 11 стран ООН из 169-ти.

Напомним, что поединок с Джошуа пройдет уже 20 августа, украинцы смогут посмотреть его бесплатно. Предлагаем узнать, где смотреть бой Усик – Джошуа.

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