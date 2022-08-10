Некоторые детали того, как Усик собирает деньги на благотворительность во время войны, раскрыл его промоутер Александр Красюк в эксклюзивном интервью сайту 24 канала.

К теме Бой Усик – Джошуа бесплатно покажут в Украине: где его смотреть онлайн и по телевизору

Что касается, соберет ли достаточно средств Александр Усик для Украины, то он уже многое сделал. К сожалению, я не могу об этом говорить, поскольку он это должен делать. Но он никогда никому об этом не скажет. Поэтому я на языке Эзопа попытаюсь объяснить, что имеется в виду. Усик основал фонд, который активно работает и помогает непосредственно Украине и всем нуждающимся в помощи. Еще до основания фонда собственными средствами столько всего было сделано, но от Усика об этом никто никогда не узнает,

– рассказал Александр Красюк.

В качестве примера он привел ситуацию с трансляцией боя Усик – Джошуа, которая 20 августа состоится в Саудовской Аравии. На кону будут три чемпионских пояса, которыми владеет украинец. И Усик решил выкупить права на показ боя в Украине. Все ради того, чтобы это сражение в Украине показали бесплатно.

Но на этом решил не остановиться. И во время боя будет проходить сбор средств.

"В течение поединка все средства наших партнеров и спонсоров, которых мы собираем, и которые будут выступать партнерами этой трансляции на всех платформах, идут в фонд Усика. Все средства идут на благотворительность. Также в течение всей трансляции будет применен QR-код – все зрители будут иметь возможность внести свой вклад в помощь. Просто, просканировав QR-код, перейдя на страницу фонда, внести свой вклад – кто сколько может", – рассказал Александр Красюк.

Сколько удастся собрать средств таким образом пока неизвестно.

"Только Бог знает, сколько мы соберем средств. Но однозначно могу сказать, что это мощный проект... Это не просто спорт и не просто трансляция. Это инициатива чемпиона помочь своей стране, своей Родине", – подытожил Александр Красюк.

Бой Усик – Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда. Это будет второй поединок между боксерами. Первый бой в сентябре 2021 года в Лондоне закончился победой Усика, получившего три чемпионских пояса WBA, WBO и IBF.