"Ушко задело": Усик показал тренировки, удивив фанатов украинским языком – видео
Украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает поддерживать себя в форме, несмотря на то, что даты его следующего боя еще нет.
Усик опубликовал у себя в Instagram видео тренировки, удивив подписчиков своим украинским произношением.
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"Ушко задело... Видел?" – спросил боксер на видео.
Для украинских пользователей украинский язык Усика стал приятной неожиданностью. "Такое хорошее украинское произношение!", "Вау, украинский язык от Усика довольно необычно слышать, но приятно", "Украинский язык в эфире. Спасибо, брат".
Усик – Чисора: главное
- Бой боксеров должен был пройти 23 мая в Лондоне на арене O2. Но поединок перенесли из-за карантина.
- Сейчас оба боксера продолжают поддерживать форму.
- По предварительной информации, Усик и Чисора подерутся в октябре 2020 года.