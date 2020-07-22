"Вушко зачепило": Усик показав тренування, здивувавши фанатів українською мовою – відео
Український суперважковаговик Олександр Усик продовжує підтримувати себе у формі, незважаючи на те, що дати його наступного бою ще немає.
Усик опублікував у себе в Instagram відео тренування, здивувавши підписників своєю українською вимовою.
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"Вушко зачепило... Бачив?" – запитав боксер на відео.
Для українських користувачів українська мова Усика стала приємною несподіванкою. "Така гарна українська вимова!", "Вау, українську мову від Усика досить незвично чути, але приємно", "Українська мова в ефірі. Дякую, братик".
Усик – Чісора: головне
- Бій боксерів мав пройти 23 травня у Лондоні на арені O2. Та поєдинок перенесли через карантин.
- Наразі обидва боксери продовжують підтримувати форму.
- За попередньою інформацією, Усик та Чісора поб'ються у жовтні 2020 року.