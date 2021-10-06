Ушел из жизни призер Олимпийских игр Валерий Подлужный
Источник:ФЛАУ
В понедельник, 4 октября, ушел из жизни олимпийский чемпион по прыжкам в длину Валерий Подлужный. Ему было 69 лет.
Причина смерти выдающегося спортсмена и ее обстоятельства не сообщаются.
Смотрите также СМИ раскрыли детали состояния Лучану Лучи после жуткого ДТППрощание с Валерием Подлужным состоится 6 октября, в 11:00 в Броварах по адресу ул. Олега Оникиенко, 130 (кладбище №3).
Что известно о Валерии Подлужном
Подлужный родился в Донецке, где и начал заниматься легкой атлетикой.
Три раза участвовал в Олимпийских играх (1972, 1976, 1980). Подлужный во время Олимпиады 1980 года прыгнул в длину на 8 метров 20 сантиметров и стал ее бронзовым призером.
Становился чемпионом Европы в 1974 году, а также выиграл две серебряные медали на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях (1976, 1979). Дважды побеждал на летних Универсиадах (1973, 1979).
Возглавлял Донецкую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва №1.