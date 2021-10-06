Причина смерті видатного спортсмена і її обставини не повідомляються.
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Що відомо про Валерія Подлужного
Подлужний народився в Донецьку, де і почав займатися легкою атлетикою.
Три рази брав участь в Олімпійських іграх (1972, 1976, 1980). Підлужний під час Олімпіади 1980 року стрибнув у довжину на 8 метрів 20 сантиметрів і став її бронзовим призером.
Ставав чемпіоном Європи в 1974 році, а також виграв дві срібні медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях (1976, 1979). Двічі перемагав на літніх Універсіадах (1973, 1979).
Очолював Донецьку спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву №1.