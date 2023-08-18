С участием Светолиной, Алькараса и других: US Open проведет благотворительный матч в поддержку Украины

US Open приложит свою руку к благотворительности. В прошлом году на соревнованиях занялись идентичным делом.

Открытый чемпионат США по теннису проведет матч в поддержку Украины. Участие в поединке примет Элина Свитолина и ряд других именитых теннисистов.

Достойно внимания Первая ракетка мира раскритиковала Netflix, вырезавший из сериала матч в поддержку Украины

Благое дело

Организаторы US Open решили заняться гордым делом, поскольку объявили о проведении благотворительного матча в поддержку Украины, из которого все вырученные средства будут переданы в фонд помощи нашего государства GlobalGiving. Поединок датирован 23 августа. Участие во встрече примут звездные исполнители, среди которых: действующий чемпион турнира и первая ракетка мира Карлос Алькарас, Элина Свитолина, Фрэнсис Тиафу, Крис Юбенкс, Джессика Пегула, Маттео Берреттини и Джон Макинрой. К тому же отмечается, что список участников может изменяться. Сам Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.

US Open или Открытый чемпионат США по теннису – четвертый и завершающий турнир серии Большого шлема. Его обычно проводят ежегодно в августе и сентябре в течение двух недель. Главный турнир состоит из пяти турниров: мужского и женского индивидуального турнира, мужского и женского парного и микстов.

Стоит отметить, что в прошлом году организаторы US Open также реализовывали благотворительное мероприятие в поддержку Украины. Тогда удалось собрать 1,2 миллиона долларов. Участие в мероприятии приняли: Рафаэль Надаль, Ига Швентек, Коко Гауф, Джон Макинрой, Карлос Алькарас, Стефанос Циципа, а также украинские теннисисты Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Дарья Снигур, а также бывшие игроки Сергей Стаховский и Ольга Савчук.