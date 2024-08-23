Украина будет представлена рекордным количеством теннисисток на US Open-2024

В понедельник, 26 августа, начнется последний турнир серии Grand Slam в 2024 году. Им традиционно станет Открытый чемпионат США.

Еще до начала розыгрыша основной части женских соревнований он стал историческим для Украины. На американских кортах сыграет рекордное число украинок – семь теннисисток, пишет 24 Канал.

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Исторический успех украинского тенниса

В основную сетку US Open напрямую попали шесть наших спортсменок: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Екатерина Байндль. Еще четыре украинки имели возможность пробиться через квалификацию.

До финального матча отбора добралась только Юлия Стародубцева. На ее пути к первому в карьере выходу в основу американского "мэйджора" стояла представительница Великобритании Сонай Картал.

Уроженка Каховки проиграла первый сет, однако смогла сделать камбэк и одержала победу со счетом 2:6, 6:3, 6:3. Это позволило Украине впервые в истории будет иметь семь представительниц в основной сетке US Open.

Интересно. Украинские теннисистки уже в третий раз в 2024 году устанавливают национальный рекорд по представительству на "мэйджорах". В основе Australian Open наша страна имела семь представительниц, а на Уимблдоне – восемь.

С кем сыграют украинские теннисистки

Марта Костюк – Маккартни Кесслер (США, WTA: 98)

Элина Свитолина – Мария Лурдес Карле (Аргентина, WTA: 86)

Даяна Ястремская – Юле Нимаер (Германия, WTA: 100)

Ангелина Калинина – Осеан Доден (Франция, WTA: 83)

Леся Цуренко – Пейтон Стернз (США, WTA: 47)

Екатерина Байндль – Элизабетта Коччаретто (Италия, WTA: 64)

Юлия Стародубцева – Виктория Азаренко ("нейтральная", WTA: 20)

Напомним, что действующей чемпионкой US Open является американка Коко Гофф. В прошлогоднем финале она одержала волевую победу над "нейтральной" Ариной Соболенко.