Людмила Киченок / Алена Остапенко – Кристина Младенович / Шуай Чжан – 2:0 (6:4, 6:3)

Это был первый очный поединок между соперницами. Он длился 1 час 30 минут и закончился победой украинско-латвийской пары, пишет 24 Канал.

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Этот турнир стал особенным для Людмилы Киченок еще до финала. В Нью-Йорке она несколько раз переписывала историю украинского тенниса.

Сначала уроженка Днепра пробилась в полуфинал и окончательно собрала коллекцию выходов в эту стадию на всех турнирах серии Grand Slam, чего раньше никому из наших земляков не удавалось сделать. А впоследствии квалифицировалась и в решающий матч – он стал лишь седьмым на "мэйджорах" для Украины и сразу третьим для Людмилы Киченок.

Все финалы представителей Украины на турнирах Grand Slam

Roland Garros-1999 | Андрей Медведев – Андре Агасси – 6:1, 6:2, 4:6, 3:6, 4:6

– Андре Агасси – 6:1, 6:2, 4:6, 3:6, 4:6 Уимблдон-1999 | Елена Татаркова / Мариан де Свардт – Линдсей Девенпорт / Корина Морариу – 4:6, 4:6

/ Мариан де Свардт – Линдсей Девенпорт / Корина Морариу – 4:6, 4:6 Wimbledon-2005 | Татьяна Перебийнис / Пол Ганли – Мэри Пирс / Махеш Бхупати – 4:6, 2:6

/ Пол Ганли – Мэри Пирс / Махеш Бхупати – 4:6, 2:6 Australian Open–2008 | Алена Бондаренко / Катерина Бондаренко – Виктория Азаренко / Шахар Пеер – 2:6, 6:1, 6:4

– Виктория Азаренко / Шахар Пеер – 2:6, 6:1, 6:4 Уимблдон-2023 | Людмила Киченок / Мате Павич – Сюй Ифань / Йоран Влиген – 6:4, 6:7, 6:3

/ Мате Павич – Сюй Ифань / Йоран Влиген – 6:4, 6:7, 6:3 Australian Open-2024 | Australian Open Людмила Киченок / Алена Остапенко – Элизе Мертенс / Се Шувэй – 1:6, 5:7

Поэтому нашей теннисистке оставалось сделать последний шаг, чтобы стать первой представительницей Украины, которая торжествует на US Open. К тому же – на кону стоял статус самой титулованной украинки в истории на уровне турниров Grand Slam.

И начало матча выдалось почти идеальным для украинско-латвийского дуэта. Они со старта сделали брейк и имели преимущество 4:1. Однако быстро закрыть партию не удалось.

Соперницы отыграли гандикап и при счете 4:4 имели пять брейк-поинтов. Однако Людмила и Алена выстояли на морально-волевых и сразу сделали уже свой брейк и выиграли в конце концов сет – 6:4.

Вторая партия началась сложнее для украинско-латвийской пары. Они в начале проиграли свою подачу и вынуждены были догонять.

В шестом гейме им удалось выровнять счет. После чего Киченок и Остапенко было не остановить – они одержали победу, выиграв пять подряд геймов – 6:4 и завоевали титул US Open-2024!

Смотрите видеообзор матча Киченок Л. / Остапенко – Младенович / Чжан

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Отметим, что благодаря триумфу на US Open Людмила Киченок поднялась на пятую строчку мирового рейтинга в парном разряде – это национальный рекорд.