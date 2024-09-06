Людмила Кіченок / Альона Остапенко – Крістіна Младеновіч / Шуай Чжан – 2:0 (6:4, 6:3)

Це був перший очний поєдинок між суперницями. Він тривав 1 годину 30 хвилин та закінчився перемогою українсько-латвійської пари, пише 24 Канал.

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Цей турнір став особливим для Людмили Кіченок ще до фіналу. У Нью-Йорку вона декілька разів переписувала історію українського тенісу.

Спочатку уродженка Дніпра пробилася у півфінал та остаточно зібрала колекцію виходів до цієї стадії на всіх турнірах серії Grand Slam, чого раніше нікому з наших земляків не вдавалося зробити. А згодом кваліфікувалася й у вирішальний матч – він став лише сьомим на "мейджорах" для України й одразу третім для Людмили Кіченок.

Усі фінали представників України на турнірах Grand Slam

Roland Garros-1999 | Андрій Медведєв – Андре Агассі – 6:1, 6:2, 4:6, 3:6, 4:6

– Андре Агассі – 6:1, 6:2, 4:6, 3:6, 4:6 Wimbledon-1999 | Олена Татаркова / Маріан де Свардт – Ліндсей Девенпорт / Коріна Мораріу – 4:6, 4:6

/ Маріан де Свардт – Ліндсей Девенпорт / Коріна Мораріу – 4:6, 4:6 Wimbledon-2005 | Тетяна Перебийніс / Пол Ганлі – Мері Пірс / Махеш Бхупаті – 4:6, 2:6

/ Пол Ганлі – Мері Пірс / Махеш Бхупаті – 4:6, 2:6 Australian Open–2008 | Альона Бондаренко / Катерина Бондаренко – Вікторія Азарєнка / Шахар Пеєр – 2:6, 6:1, 6:4

– Вікторія Азарєнка / Шахар Пеєр – 2:6, 6:1, 6:4 Wimbledon-2023 | Людмила Кіченок / Мате Павич – Сюй Іфань / Йоран Вліген – 6:4, 6:7, 6:3

/ Мате Павич – Сюй Іфань / Йоран Вліген – 6:4, 6:7, 6:3 Australian Open-2024 | Людмила Кіченок / Альона Остапенко – Елізе Мертенс / Се Шувей – 1:6, 5:7

Тож нашій тенісистці залишалося зробити останній крок, щоб стати першою представницею України, яка тріумфує на US Open. До того ж – на кону стояв статус найтитулованішої українки в історії на рівні турнірів Grand Slam.

І початок матчу видався майже ідеальним для українсько-латвійського дуету. Вони зі старту зробили брейк та мали перевагу 4:1. Проте швидко закрити партію не вдалося.

Суперниці відіграли гандикап і за рахунку 4:4 мали п'ять брейк-поінтів. Проте Людмила й Альона вистояли на морально-вольових та одразу зробили вже свій брейк і виграли врешті-решт сет – 6:4.

Друга партія розпочалася складніше для українсько-латвійської пари. Вони на початку програли свою подачу та вимушені були наздоганяти.

У шостому геймі їм вдалося вирівняти рахунок. Після чого Кіченок та Остапенко було не зупинити – вони здобули перемогу, вигравши п'ять поспіль геймів – 6:4 та здобули титул US Open-2024!

Дивіться відеоогляд матчу Кіченок Л. / Остапенко – Младеновіч / Чжан

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Зазначимо, що завдяки тріумфу на US Open Людмила Кіченок піднялася на п'яту сходинку світового рейтингу в парному розряді – це національний рекорд.