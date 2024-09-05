Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова – Людмила Киченок / Алена Остапенко 0:2 (1:6, 2:6)

Это был первый очный поединок между соперницами. Он длился всего 1 час 6 минут и закончился разгромной победой украинско-латвийской пары, пишет 24 Канал.

Читайте также Даяна Ястремская высказалась относительно своей позиции на счет спортсменов из России

Этот матч стал особенным для Людмилы Киченок. Она первой из украинок сыграла в полуфиналах всех турниров серии Grand Slam.

И он стал довольно простым для нее с Аленой Остапенко. Они со старта начали доминировать, и отдали в течение поединка только три гейма.

Единственный опасный отрезок был в середине второго сета, когда Хао-Чин и Кудерметова счет 0:3 смогли превратить в 2:3 и 15:0, но украинско-латвийский дуэт собрался и уже не позволял вернуться интриге.

Смотрите видеообзор матча Хао-Чин / Кудерметова – Киченок Л. / Остапенко

Важно. Благодаря этому результату Людмила Киченок второй раз за два дня переписала историю украинского тенниса. Она первая наша землячка с двумя финалами турниров серии Grand Slam в паре.

Отметим, что в финале соперницами украинско-латвийского дуэта станут представительница Франции Кристина Младенович и китаянка Шуан Чжай. Матч состоится 6 сентября и начнется ориентировочно в 19:00.