Впервые представительница нашей страны сыграла в финале американского "мэйджора". Более того, Людмила Киченок стала чемпионкой турнира в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко, пишет 24 Канал.

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Заслуженная награда

Это выдающееся событие позволило украинской теннисистке обновить несколько национальных рекордов. Кроме спортивной части, триумф стал еще и приятным из-за призовых средств.

Людмила заработала немалую сумму. За победу на US Open украинско-латвийский дуэт получил чек на 750 тысяч долларов.

Так что Киченок заработает 375 тысяч долларов без учета уплаты налогов. Это самые большие призовые в карьере украинской теннисистки.

К слову. За выход в финал Australian Open Киченок и Остапенко заработали примерно по 133 тысячи долларов, а за победу на Уимблдоне-2023 в миксте украинка получила чек на 84 тысячи долларов.

Отметим, что после победы на US Open Людмила Киченок поднялась на пятое место в мировом рейтинге в парном разряде – это национальный рекорд. Также она с Аленой Остапенко стали первым дуэтом, который квалифицировался на Итоговый турнир.