Украинско-латвийская пара стала триумфаторкой розыгрыша US Open-2024. В решающем поединке Людмила Киченок и Алена Остапенко победили дуэт Кристины Младенович и Шуай Чжан, пишет 24 Канал.

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Киченок: Церемонию свадьбы пришлось перенести

После яркой победы Людмила поделилась подробностями из личной жизни. Оказывается, накануне финала у теннисистки была назначена свадьба.

Хочу поблагодарить всех, кто работал на этом турнире, и, конечно, моей команде также, которая сделала большую работу. Также благодарю своего парня, который уже мог быть моим мужем. У меня была назначена свадьба на среду, но церемонию пришлось перенести, потому что в этот день я играла полуфинал,

– рассказала Киченок.

Историческая победа Киченок