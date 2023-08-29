Неудачный старт: сразу три украинки проиграли в первом круге US Open

В основную сетку теннисного турнира US Open прошли пять украинок. Но три из них закончили выступления уже после матчей первого круга.

Первой среди украинок на US Open свой матч провела Екатерина Байндль. Ей противостояла Анна Каролина Шмидлова из Словакии. Обе теннисистки провели довольно изнурительный поединок, который длился 2 часа и 37 минут. И по итогам трех сетов победу праздновала Шмидлова.

Екатерина Байндль – Анна Каролина Шмидлова 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)

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Еще одна украинка Ангелина Калинина в матче против испанки Сары Соррибес-Тормо хоть и совершила шесть брейков, но тоже уступила. Ведь дала сопернице взять сразу восемь своих подач.

Ангелина Калинина – Сара Соррибес-Тормо 0:2 (4:6, 5:7)

Едва ли не самая тяжелая соперница во время жеребьевки выпала Марте Костюк – ей противостояла четвертая ракетка мира Елена Рыбакина. Она хоть и официально представляет Казахстан, но является уроженкой Москвы. И матч закончился именно победой Рыбакиной.

Марта Костюк – Елена Рыбакина 0:2 (2:6, 1:6)

Во второй день US Open свои матчи проведут еще две украинки. Леся Цуренко сначала должна была встретиться с канадкой Бьянкой Андрееску. Но ее соперница снялась с турнира. Поэтому вместо нее Цуренко проведет матч с француженкой Эльзой Жакмо.

Элина Свитолина сыграет против немки Анны-Лены Фридзам. До этого теннисистки между собой на корте не пересекались.