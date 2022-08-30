Вчера, 29 августа, стартовал US Open – последний турнир Grand Slam в этом году. Первый день подарил большую сенсацию для Украины.

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Киевлянка Дарья Снигур смогла оставить за бортом турнира румынку Симону Халеп. А вот Даяна Ястремская вылетела от американки Мэддисон Киз.

Следом за Снигур во второй круг последовала и Ангелина Калинина, пишет 24 канал. Уроженка Новой Каховки смогла в двух сетах преодолеть представительницу США Бернарду Перу.

Финальный счет – 6:4, 6:4. При этом первая ракетка Украины не выполнила ни одного эйса (у соперницы – 3), но и совершила меньше двойных ошибок (7 против 10-ти).

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Следующим соперником Калининой станет лучшая теннисистка Чехии Петра Квитова. Одно время девушка дважды выигрывала Уимблдон, а сейчас идет на 21 месте в рейтинге WTA.

Кстати, Петра лишила украинку "радостной" возможности играть с теннисисткой из России Еленой Андреевой, обыграв ту со счетом 7:6, 6:0. Что касается Снигур, то ее оппоненткой во втором туре станет канадка Ребекка Марино.