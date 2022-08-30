Снигур: Я очень счастлива

Для Дарьи это первый турнир Grand Slam. Ее жертвой стала титулованная Симона Халеп.

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Оппонент украинки сейчас идет на седьмой позиции в рейтинге WTA, а в 2017 году была первой ракеткой мира. На ее счету есть триумфы на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

В то время как Снигур всего 124 в мировом рейтинге. Украинка прокомментировала свою феерическую победу.

"Я очень счастлива! Думаю, больше никаких комментариев, потому что сейчас мне это просто невозможно сделать. Хочу поблагодарить Симону за этот замечательный матч, это отличный опыт для меня.

Спасибо всем болельщикам, кто смотрел наш матч! Полагаю, мне помогло, что я уже была на этом корте, когда играла благотворительный матч для Украины. Это действительно немного помогло, но я все равно очень-очень-очень нервничала. Пыталась делать все, что могла.

Конечно, это матч для Украины, для моей семьи, для всех, кто за меня болел. Спасибо, спасибо всем! Слава Украине!", – подчеркнула спортсменка.

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