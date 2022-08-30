Вчора, 29 серпня, стартував US Open – останній турнір Grand Slam цього року. Перший же день подарував велику сенсацію для України.

До теми Дебют мрії: 20-річна українка Дар'я Снігур вибила з US Open колишню першу ракетку світу

Киянка Дар'я Снігур змогла залишити за бортом турніру румунку Сімону Халеп. А ось Даяна Ястремська вилетіла від американки Меддісон Кіз.

Слідом за Снігур у друге коло прослідувала й Ангеліна Калініна, пише 24 канал. Уродженка Нової Каховки змогла у двох сетах подолати представницю США Бернарду Перу.

Фінальний рахунок – 6:4, 6:4. При цьому перша ракетка України не виконала жодного ейсу (у суперниці – 3), але і зробила менше подвійних помилок (7 проти 10-ти).

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Наступним суперником Калініної стане найкраща тенісистка Чехії Петра Квітова. У свій час дівчина двічі вигравала Вімблдон, а нині йде на 21 місці в рейтингу WTA.

До речі, Петра позбавила українку "радісної" можливості грати з тенісисткою з росії Єлєною Андрєєвою, обігравши ту з рахунком 7:6, 6:0. Що стосується Снігур, то її опоненткою у другому турі стане канадка Ребекка Маріно.