У кінцівці матчу 14 туру чемпіонату України з футболу в українській Прем'єр-лізі між Зорею та Десною (2:1) прозвучала расистська образа.

Інцидент стався після того, як на останніх хвилинах півзахисник Десни Владислав Калітвінцев жорстко зіграв проти іранського новачка Зорі Шахаба Захеді. В результаті на полі почалася сутичка, в якій взяли участь й інші футболісти з обох клубів.

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В цей час в ефір потрапило образливе висловлювання: "Виродків понабирали, бл**ь, чорнож**их". Як зазначив коментатор FootballHub, фраза пролунала з лави запасних Десни.

Реакція Зорі

Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов прокоментував для Tribuna.com скандальний епізод.

Ми знаємо про цю ситуацію, зараз ми розбираємося. У понеділок будемо звертатися в комітет етики і чесної гри УАФ. Ми зараз з'ясовуємо, ким ці слова були сказані. І в подальшому будемо писати листи до комітету етики. Це дуже неприємний інцидент. Нікому не дозволено ображати ні футболістів, ні інших людей, ні суперників. Потрібно вміти гідно програвати,

– сказав Оганов.

Відео епізоду (дивіться на 2.43:13)