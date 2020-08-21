Ивано-франковский "Ураган" защитил титул обладателя Кубка Украины. В финальном матче команда победила киевский "ХИТ".

Хотя именно "ХИТ" первым открыл счет в матче – Жук удачно сыграл на добивании после удара Журбы. Но вскоре Абакшин сравнял счет, эффектно пяткой отправив мяч в ворота соперников.

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Больше голов в основное время команды не забили. Хотя моментов создали достаточно. Поэтому игрокам пришлось играть экстратайме. И в конце первого из них команды обменялись голами. Сначала Лебедь вывел "Ураган" вперед, но через минуту Жук снова установил статус-кво, оформив дубль.

Во втором экстратайме голов забито не было. Поэтому обладатель Кубка Украины определялся в серии пенальти. И тут счастье было на стороне игроков "Урагана" – Журба не реализовал свой шестиметровый удар. Поэтому Кубок Украины остался у "Урагана".

"Ураган" (Ивано-Франковск) – "ХИТ" (Киев) 2:2 (пен 5:4)

Голы: Абакшин, 12, Лебедь, 43 – Жук, 6, 44