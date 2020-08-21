Івано-франківський "Ураган" захистив титул володаря Кубка України. У фінальному матчі команда здолала київський "ХІТ".

Хоча саме "ХІТ" першим відкрив рахунок у матчі – Жук вдало зіграв на добиванні після удару Журби. Та невдовзі Абакшин зрівняв рахунок, ефектно п'ятою відправивши м'яч у ворота суперників.

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Більше голів в основний час команди не забили. Хоча моментів створили достатньо. Тож гравцям довелося грати екстратайми. І наприкінці першого з них команди обмінялися голами. Спочатку Лебідь вивів "Ураган" вперед, та за хвилину Жук знову встановив статус-кво, оформивши дубль.

У другому екстратаймі голів забито не було. Тож володар Кубка України визначався у серії пенальті. І тут щастя було на стороні гравців "Урагану" – Журба не реалізував свій шестиметровий удар. Тож Кубок України залишився в "Урагану".

"Ураган" (Івано-Франківськ) – "ХІТ" (Київ) 2:2 (пен 5:4)

Голи: Абакшин, 12, Лебідь, 43 – Жук, 6, 44