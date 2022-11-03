В элитном раунде сыграют 16 команд, которые во время жеребьевки разделили на четыре группы. В финальную стадию выйдут только победители групп.
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"Ураган" во время жеребьевки попал в группу A. Там соперниками украинского клуба стали чемпион Португалии "Спортинг", чемпион Сербии "Лозница-Град 2018" и чемпион Италии "Эболи".
Матчи отчетной стадии должны пройти в период с 22 по 27 ноября на арене "Паласеле Эболи" в итальянском городе Эболи.
Результаты жеребьевки элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА:
- Группа A: "Спортинг" (Португалия), "Ураган" (Украина), "Лозница-Град 2018" (Сербия), "Эболи" (Италия, хозяин)
- Группа B: "Пальма Футзал" (Испания, хозяин), "Ново Вриеме" (Хорватия), "Добавец" (Словения), "Пяст" (Польша)
- Группа C: "Бенфика" (Португалия), "Луксол Сент-Эндрюс" (Мальта), "Хрудим" (Чехия), "Кайрат" (Казахстан, хозяин),
- Группа D: "Барса" (Испания, действующий чемпион), "Спортинг-Андерлехт" (Бельгия), "Юнайтед Галац" (Румыния), "Футзал Пула" (Хорватия, хозяин)