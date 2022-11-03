В элитном раунде сыграют 16 команд, которые во время жеребьевки разделили на четыре группы. В финальную стадию выйдут только победители групп.

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"Ураган" во время жеребьевки попал в группу A. Там соперниками украинского клуба стали чемпион Португалии "Спортинг", чемпион Сербии "Лозница-Град 2018" и чемпион Италии "Эболи".

Матчи отчетной стадии должны пройти в период с 22 по 27 ноября на арене "Паласеле Эболи" в итальянском городе Эболи.

Результаты жеребьевки элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА: