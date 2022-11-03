В елітному раунді зіграють 16 команд, які під час жеребкування розділили на чотири групи. У фінальну стадію вийдуть лише переможці груп.

Варте уваги Українські футзалісти пожертвували преміальні за відбір на ЧС-2024 на позашляховик для ЗСУ

"Ураган" під час жеребкування потрапив до групи A. Там суперниками українського клубу стали чемпіон Португалії "Спортінг", чемпіон Сербії "Лозніца-Град 2018" та чемпіон Італії "Еболі".

Матчі звітної стадії повинні пройти в період з 22 по 27 листопада на арені "Паласеле Еболі" в італійському місті Еболі.

Результати жеребкування елітного раунду Ліги чемпіонів УЄФА:

  • Група A: "Спортінг" (Португалія), "Ураган" (Україна), "Лозніца-Град 2018" (Сербія), "Еболі" (Італія, господар)
  • Група B: "Пальма Футзал" (Іспанія, господар), "Ново Врієме" (Хорватія), "Добовець" (Словенія), "Пяст" (Польща)
  • Група C: "Бенфіка" (Португалія), "Луксол Сент-Ендрюс" (Мальта), "Хрудім" (Чехія), "Кайрат" (Казахстан, господар),
  • Група D: "Барса" (Іспанія, чинний чемпіон), "Спортінг-Андерлехт" (Бельгія), "Юнайтед Галац" (Румунія), "Футзал Пула" (Хорватія, господар)