Супрягу прошлым летом хотели видеть сразу в нескольких европейских клубах. Самой настойчивой была итальянская Болонья, предлагавшая 10 миллионов евро. Однако киевские боссы просили за Влада 15 миллионов евро, и в результате парень остался в Украине.

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Сейчас Супряга продолжает находиться на карандаше сразу у нескольких команд. И это несмотря на то, что в стане "бело-голубых" он выполняет роль запасного и забил лишь два мяча в 16 матчах чемпионата Украины.

Последний раз голом Владислав отмечался еще в сентябре. Однако теперь его цена явно упала и даже прошлогодние 10 миллионов за него вряд ли кто предложит.

Вероятное снижение цены может быть вызвано тем, что во второй части нынешнего сезона Супряга перестал попадать в стартовый состав, проигрывая конкуренцию Артему Беседину.

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