Супрягу прошлым летом хотели видеть сразу в нескольких европейских клубах. Самой настойчивой была итальянская Болонья, предлагавшая 10 миллионов евро. Однако киевские боссы просили за Влада 15 миллионов евро, и в результате парень остался в Украине.
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Сейчас Супряга продолжает находиться на карандаше сразу у нескольких команд. И это несмотря на то, что в стане "бело-голубых" он выполняет роль запасного и забил лишь два мяча в 16 матчах чемпионата Украины.
Последний раз голом Владислав отмечался еще в сентябре. Однако теперь его цена явно упала и даже прошлогодние 10 миллионов за него вряд ли кто предложит.
Статистика Супряги
- В нынешнем сезоне Владислав принял участие в 29 матчах команды во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
- Его стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 7,5 миллиона евро.