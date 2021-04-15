Супрягу минулого літа хотіли бачити відразу в декількох європейських клубах. Самою наполегливою була італійська Болонья, яка пропонувала 10 мільйонів євро. Однак київські боси просили за Влада 15 мільйонів євро, і в результаті хлопець залишився в Україні.
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Зараз Супряга продовжує перебувати на олівці відразу у декількох команд. І це незважаючи на те, що в стані "біло-блакитних" він виконує роль запасного і забив лише два м'ячі в 16 матчах чемпіонату України.
Останній раз голом Владислав відзначався ще у вересні. Зате тепер його ціна явно впала і навіть минулорічні 10 мільйонів за нього навряд чи хтось запропонує.
Статистика Супряги
- У нинішньому сезоні Владислав взяв участь в 29 матчах команди в усіх турнірах, забив 3 голи і віддав 5 результативних передач.
- Його вартість за версією авторитетного порталу Transfermarkt становить 7,5 мільйона євро.