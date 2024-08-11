Оболонь – Рух

Голи: Притула, 19, Краснорпір, 68, Квасниця, 88, Кляйвер, 90.

Гості зі Львова завітали у столицю, де розгромно перемогли Оболонь. Рух не грав проти Інгульця у першому турі нового сезону УПЛ, через дозвіл переносити матчі, якщо гравці команди брали участь у Олімпійських іграх-2024 в Парижі, повідомляє 24 канал.

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Невпевнений старт Оболоні у новому сезоні

У першому турі "пивовари" зіграли з Колосом у нічию, а в другому не змогли зачепитись ще за один заліковий бал. Походу першого тайму Рух контролював м'яч, але спромоглись на один гол. Пенальті на 19-ій хвилині матчу реалізував Остап Притула.

Другий тайм також відбувався під контролем колективу зі Львова. За 20 хвилин до кінця гри Краснопір подвоїв перевагу Руху. Під занавіс матчу гравці Оболоні втратили концентрацію і пропустили на 88-ій та 90-ій хвилинах.

Відео голів:

У наступному турі УПЛ сезону-2024/2025 Рух поїде у гості до ЛНЗ. Дата проведення матчу – 18 серпня, 15:30. Оболонь натомість вирушить у Полтаву, де зіграє з місцевою Ворсклою – 16 серпня, 18:00.